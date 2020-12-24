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«Танцы со звездами»: в Сети обсуждают женатых знаменитостей-клиентов закрытого стриптиз-клуба 

WMJ.ru 6 часов назад
В Сети обсуждают женатых клиентов закрытого стриптиз-клуба
Фото: @trodriguezzz
Среди ценителей женской красоты оказались Тимур Родригез, Александр Ревва и не только.
На днях Telegram-канал «Курятник» опубликовал имена знаменитостей, являющихся постоянными клиентами закрытого стриптиз-клуба. Как оказалось, среди них есть и со стороны кажущиеся примерными мужья и идеальные семьянины. К примеру, как сообщил каналу представитель клуба, одним из его завсегдатаев является 29-летний стенд-ап комик Нурлан Сабуров.
Юморист отдает предпочтение длинноволосым брюнеткам, а также регулярно захаживает к одной из сотрудниц за танцем «с продолжением». К слову, стоимость услуги в VIP-клубе составляет 1 500$. Но на чаевые женатый Сабуров весьма щедр.
Представленный авторами канала список продолжил Александр Ревва, известный своими трогательными признаниями в любви супруге. Шоумен каждый год публично посвящает Анжелике оды в честь дня ее рождения. Но в «танцах со звездами» поучаствовать, как выяснилось, тоже не прочь.
Согласно предоставленной информации Ревва уединяется сразу с несколькими работницами клуба, с которыми занимается неким «нестандартным», как отметил «Курятник» делом, о котором канал не имеет права рассказывать. За столиками ночного клуба можно также встретить Тимура Родригеза и разведенного Павла Прилучного, любовные интриги которого продолжаются бесконечно.
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