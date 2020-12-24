В Сети обсуждают женатых клиентов закрытого стриптиз-клуба

На днях Telegram-канал «Курятник» опубликовал имена знаменитостей, являющихся постоянными клиентами закрытого стриптиз-клуба. Как оказалось, среди них есть и со стороны кажущиеся примерными мужья и идеальные семьянины. К примеру, как сообщил каналу представитель клуба, одним из его завсегдатаев является 29-летний стенд-ап комик Нурлан Сабуров

Юморист отдает предпочтение длинноволосым брюнеткам, а также регулярно захаживает к одной из сотрудниц за танцем «с продолжением». К слову, стоимость услуги в VIP-клубе составляет 1 500$. Но на чаевые женатый Сабуров весьма щедр.

Представленный авторами канала список продолжил Александр Ревва, известный своими трогательными признаниями в любви супруге. Шоумен каждый год публично посвящает Анжелике оды в честь дня ее рождения. Но в «танцах со звездами» поучаствовать, как выяснилось, тоже не прочь.

Согласно предоставленной информации Ревва уединяется сразу с несколькими работницами клуба, с которыми занимается неким «нестандартным», как отметил «Курятник» делом, о котором канал не имеет права рассказывать. За столиками ночного клуба можно также встретить Тимура Родригеза и разведенного Павла Прилучного, любовные интриги которого продолжаются бесконечно.