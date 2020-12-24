Орбакайте прокомментировала слухи о разводе с мужем

Певица Кристина Орбакайте в интервью «Собеседнику» призналась, что хотела бы встретить Новый год со своей мамой. Именно в новогоднюю ночь большая часть семьи собирается вместе, так как в другие дни это почти невозможно из-за творческих профессий членов семьи.
«Новый год я, конечно, очень жду. Очень надеюсь, что будет возможность встретиться за большим семейным столом. Из-за нашей профессии эти встречи очень редки. Я до сих пор не знаю, как произойдет в этом году. С нашей профессией не всегда встреча бывает традиционной: может быть выступление в Новый год или выезды в другой город. Но часть семьи в Новый год обязательно соберется», — рассказала артистка.
Также Орбакайте отметила, что благодарна пандемии за возможность больше времени провести с мужем и дочерью.
«А в этом году из-за пандемии отменились все концерты, и у нас случился затянувший отпуск. К сожалению, сыновья были разбросаны по миру, и мы не могли долгое время увидеться. Но узким кругом — я, муж и дочка — провели много времени вместе. И очень были этому рады. У нас появилось много общих тем».
Долгое время ходят слухи о расставании певицы с ее мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым. На это заявление Орбакайте ответила, что у них с супругом все хорошо, весь период карантина они прожили «душа в душу» и расходиться точно не собираются. Новый год они тоже встретят вместе.
Также артистка рассказала, что для новогоднего праздника все блюда готовит Алла Пугачева, но, если собирается много людей, — заказывает повара. В праздничном списке Примадонны — салат «Оливье» и селедка под шубой, а иногда певица запекает гуся или утку.