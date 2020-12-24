Орбакайте прокомментировала слухи о разводе с мужем

«Новый год я, конечно, очень жду. Очень надеюсь, что будет возможность встретиться за большим семейным столом. Из-за нашей профессии эти встречи очень редки. Я до сих пор не знаю, как произойдет в этом году. С нашей профессией не всегда встреча бывает традиционной: может быть выступление в Новый год или выезды в другой город. Но часть семьи в Новый год обязательно соберется», — рассказала артистка.