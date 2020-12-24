Экс-солистка группы «ВИА Гра» рассекретила возлюбленного

Участница группы "ВИА Гра" Эрика Герцег рассекретила своего возлюбленного. Им оказался бизнесмен из Казахстана по имени Михаил. Парочка вместе провела не так давно время в Куршевеле.
Напомним, что до этого певицу активно подозревали в романе с Константином Меладзе, видимо, надеясь на любовь продюсера к блондинкам. Но Эрика все отрицала.
«Для меня Константин Меладзе — третий отец после родного отца и Бога. С первого дня испытываю к нему уважение и благодарность за любимую работу».
Возлюбленный девушки занимается ее продвижением в Казахстане. Она выпустила уже две песни, которые пользуются популярностью в этой стране.
Эрика предпочитает не показывать свою личную жизнь в социальных сетях. Об этом сообщает «СтарХит».
Ранее "Рамблер" сообщал, что не так с красотками из "ВИА Гры".