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Это не муж Веры Брежневой: Эрика Герцег рассекретила своего возлюбленного 

Даня Виттиг 3 часа назад
Экс-солистка группы «ВИА Гра» рассекретила возлюбленного
Фото: @erikaherceg
Участница группы "ВИА Гра" Эрика Герцег рассекретила своего возлюбленного. Им оказался бизнесмен из Казахстана по имени Михаил. Парочка вместе провела не так давно время в Куршевеле.
Напомним, что до этого певицу активно подозревали в романе с Константином Меладзе, видимо, надеясь на любовь продюсера к блондинкам. Но Эрика все отрицала.

«Для меня Константин Меладзе — третий отец после родного отца и Бога. С первого дня испытываю к нему уважение и благодарность за любимую работу».

Возлюбленный девушки занимается ее продвижением в Казахстане. Она выпустила уже две песни, которые пользуются популярностью в этой стране.
Эрика предпочитает не показывать свою личную жизнь в социальных сетях. Об этом сообщает «СтарХит».
Ранее "Рамблер" сообщал, что не так с красотками из "ВИА Гры".
Видео дня. Личная жизнь Ильи Авербуха
Звёзды , Эрика Герцег , Константин Меладзе , Вера Брежнева
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