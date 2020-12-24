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Актриса Ирина Климова вспомнила, почему рухнул первый брак 

Даня Виттиг 3 часа назад
Актриса Ирина Климова вспомнила, почему рухнул первый брак
Фото: @lrlna.klimova1204
Актриса Ирина Климова рассказала о своем неудачном браке с актером Валерием Боровинских в студии программы «Судьба человека».

«Мы познакомились на одном антрепризном проекте. Валерка очень хорошо танцевал. Это было так классно и смешно. Я глаз от него не могла оторвать. Влюбилась в него с первого взгляда. Мы снимали комнату в коммуналке. У нас периодически ходили в гости подпитые мужчины. Мне было страшно. Когда особенно Валеры не было дома. Я ходила за ним как собачка. Он причем все время говорил мне, что мы просто друзья. Мы только на шестой год совместной жизни сыграли свадьбу, обвенчались».

Как отметила актриса, после венчания у них началась бурная жизнь.

«Валера гонял машины. Однажды он пропал. Я не знала жив он или нет. Его часто били. Однажды проломили череп. Я в какой-то момент поняла, что устала от этого всего. Я хотела стать мамой, но муж всегда говорил, что он не готов. Я несколько раз делала аборт. Мне хотелось, чтобы все было обоюдно. В итоге отношения стали холодными. Каждый занимался своим делом. А потом мне позвонила девушка и сказала, что уже год встречается с Валерой. Он вел параллельную жизнь. Причем девушка была беременна», — заметила актриса.

Ранее "Рамблер" сообщал, что делать, если муж тратит деньги на детей от первого брака.
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Женский форум
Звёзды , Ирина Климова , Валерий Боровинских
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