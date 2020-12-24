Актриса Ирина Климова вспомнила, почему рухнул первый брак 

«Валера гонял машины. Однажды он пропал. Я не знала жив он или нет. Его часто били. Однажды проломили череп. Я в какой-то момент поняла, что устала от этого всего. Я хотела стать мамой, но муж всегда говорил, что он не готов. Я несколько раз делала аборт. Мне хотелось, чтобы все было обоюдно. В итоге отношения стали холодными. Каждый занимался своим делом. А потом мне позвонила девушка и сказала, что уже год встречается с Валерой. Он вел параллельную жизнь. Причем девушка была беременна», — заметила актриса.