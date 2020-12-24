Актриса Ирина Климова вспомнила, почему рухнул первый брак 

«Мы познакомились на одном антрепризном проекте. Валерка очень хорошо танцевал. Это было так классно и смешно. Я глаз от него не могла оторвать. Влюбилась в него с первого взгляда. Мы снимали комнату в коммуналке. У нас периодически ходили в гости подпитые мужчины. Мне было страшно. Когда особенно Валеры не было дома. Я ходила за ним как собачка. Он причем все время говорил мне, что мы просто друзья. Мы только на шестой год совместной жизни сыграли свадьбу, обвенчались».
«Валера гонял машины. Однажды он пропал. Я не знала жив он или нет. Его часто били. Однажды проломили череп. Я в какой-то момент поняла, что устала от этого всего. Я хотела стать мамой, но муж всегда говорил, что он не готов. Я несколько раз делала аборт. Мне хотелось, чтобы все было обоюдно. В итоге отношения стали холодными. Каждый занимался своим делом. А потом мне позвонила девушка и сказала, что уже год встречается с Валерой. Он вел параллельную жизнь. Причем девушка была беременна», — заметила актриса.