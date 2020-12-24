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Алексей Панин показал свой дом в Испании 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Российский актер Алексей Панин опубликовал в своем YouTube-канале видео под названием «Один день в Испании». Часть съемок проводилась в доме, где артист живет с дочерью.
Панин в настоящее время занимает квартиру в одном из домов города Торревьеха в провинции Аликанте. На видео видно, что его жилище оформлено в светлых тонах — пол выложен белой плиткой, стены тоже белые. Вход в подъезд дома ограничивает обычная дверь-решетка. В общественных пространствах висят картины.
Внешне дом ничем не отличается от типичных для юга Испании многоэтажек. На фасаде здания есть граффити. «Жара просто неимоверная. Сейчас бы раздеться и голым в море. Очень жарко», — заявил артист, выйдя на улицу. В своем видео он также показал улицы города, автомобиль, которым пользуется, китайский магазин, местный супермаркет, автомойку и пляж.

«Я ни капельки не жалею, что я уехал. Я давно хотел перебраться в Европу. Да, много сложностей, много вещей, которые меня разочаровали. Наверное, если бы я обладал какими-то финансовыми возможностями, я бы перебрался в Италию. Но что пространство дало — я благодарен», — заключил Панин.

Кадр из видео
В августе Панин получил вид на жительство в Испании. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

«Я даже вчера, по такому случаю, напился. (…) Не пил два месяца, но получение ВНЖ [вида на жительство] стало большим поводом. Границы закрыты, но теперь я свободен! Ура!» — поделился актер.

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Звёзды , Видео , Алексей Панин
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