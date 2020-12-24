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Алексей Панин показал свой дом в Испании 

Даня Виттиг 1 час назад
Скандальный актер Алексей Панин опубликовал в своем YouTube-канале видео под названием «Один день в Испании». Часть съемок проводилась в доме, где артист живет с дочерью.
Сейчас Панин живет в одном из домов города Торревьеха в провинции Аликанте. Квартира оформлена в светлых тонах — пол выложен белой плиткой, стены тоже белые, а стены украшены картинами. При этом внешне дом ничем не отличается от типичных для юга Испании многоэтажек.
Актер в свойственной ему манере прокомментировал жару на улице.

«Жара просто неимоверная. Сейчас бы раздеться и голым в море. Очень жарко».

А потом сообщил, что совсем не жалеет о смене места жительства, хотя не все радует актера на новом месте.

«Я ни капельки не жалею, что уехал. Я давно хотел перебраться в Европу. Да, много сложностей, много вещей, которые меня разочаровали. Наверное, если бы я обладал какими-то финансовыми возможностями, я бы перебрался в Италию. Но что пространство дало — я благодарен», — заключил Панин.

В августе Панин получил вид на жительство в Испании. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Ранее "Рамблер" сообщал, где советские режиссеры находили заграницу.
Женский форум 52
Звёзды , Видео , Алексей Панин
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