Скандальный актер Алексей Панин опубликовал в своем YouTube-канале видео под названием «Один день в Испании». Часть съемок проводилась в доме, где артист живет с дочерью.

Сейчас Панин живет в одном из домов города Торревьеха в провинции Аликанте. Квартира оформлена в светлых тонах — пол выложен белой плиткой, стены тоже белые, а стены украшены картинами. При этом внешне дом ничем не отличается от типичных для юга Испании многоэтажек.

Актер в свойственной ему манере прокомментировал жару на улице.

«Жара просто неимоверная. Сейчас бы раздеться и голым в море. Очень жарко».

А потом сообщил, что совсем не жалеет о смене места жительства, хотя не все радует актера на новом месте.

«Я ни капельки не жалею, что уехал. Я давно хотел перебраться в Европу. Да, много сложностей, много вещей, которые меня разочаровали. Наверное, если бы я обладал какими-то финансовыми возможностями, я бы перебрался в Италию. Но что пространство дало — я благодарен», — заключил Панин.

В августе Панин получил вид на жительство в Испании. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.