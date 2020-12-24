"Если желаешь похвастаться фигурой в 50 лет, так это можно сделать изящно и красиво, а не вот это вот все. Хочется для примера привести фотосессию 56-летней Моники Беллуччи: тот случай, когда достаточно одного взгляда… и не надо тыкать своей грудью в лицо зрителям. Ну насытился уже народ голых телес, ну подташнивает уже от них. Фото Бондарчук не удивляет, а воротит",