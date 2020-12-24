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Между Светланой Бондарчук и ее подписчицей произошел конфликт 

Полина Алферова 7 часов назад
Телеведущая Светлана Бондарчук сейчас отдыхает на Мальдивах вместе со своим новым мужем директором дизайнерского агентства Сергеем Харченко. Экс-супруга известного режиссера щедро делится снимками с райского отпуска. Под одним из этих фото разразился скандал, о котором сейчас расскажет "Рамблер".
Все началось с того, что подписчица Бондарчук опубликовала пост в своем Instagram-аккаунте, где захейтила телеведущую за ее "обнаженные" снимки для модного журнала. На фото модель позирует в распахнутой белой рубашке так, что видно все ее прелести.

"Если желаешь похвастаться фигурой в 50 лет, так это можно сделать изящно и красиво, а не вот это вот все. Хочется для примера привести фотосессию 56-летней Моники Беллуччи: тот случай, когда достаточно одного взгляда… и не надо тыкать своей грудью в лицо зрителям. Ну насытился уже народ голых телес, ну подташнивает уже от них. Фото Бондарчук не удивляет, а воротит",

— не стеснялась в выражениях женщина.
Видимо, Светлана не смогла стерпеть такого откровенного хамства, поэтому поспешила ответить обидчице. Так как подписчица ограничила возможность комментировать свои фото, экс-супруга Федора Бондарчука опубликовала ответный пост на своей странице. В нем она назвала пользовательницу Сети "зеленым человечком" и подробно прошлась по ее внешним данным.

"По фото сложно понять 40 или 50 вам? Но точно вижу, что вам необходимо сменить косметолога, ведь ваши брови выдают всю изысканность вашего вкуса. Да и скажу честно, пергидрольные волосы никого в этой жизни еще не красили, как и выпавшие волосы после. Но в целом как и платья с таким орнаментом. Подождите, я все поняла! Так вы лягушка того самого «срамного озера»!

Милая девушка, прежде, чем писать про эстетику вкуса и т.д., попробуйте воспитать в себе насмотренность. И если вы восхищаетесь Моникой, то возьмите от нее самое лучшее и займитесь собой, ведь работы непаханое поле",

— резюмировала Бондарчук.
Видео дня. Личная жизнь Ильи Авербуха
Женский форум 1
Звёзды , Фото , Светлана Бондарчук , Сергей Харченко , Моника Беллуччи , Федор Бондарчук
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