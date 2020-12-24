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Арзамасова впервые поделилась своими эмоциями после свадьбы 

Даня Виттиг 2 часа назад
Лиза Арзамасова выложила в своем Instagram пост, в котором поделилась с подписчиками своими первыми впечатлениями после свадьбы с фигуристом Ильей Авербухом. Девушка призналась, что прочла все поздравления.

«У меня вызывают нежность, восхищение и огромное чувство благодарности все те замечательные люди, которые подарили нам много-много добрых слов и эмоций за последние два дня. Вы словно огромный солнечный зонтик от негатива, от недовольных и знающих, "как надо и как не надо". Дарить тепло, радость, слова восхищения и добрые пожелания совсем незнакомым людям могут только самые прекраснодушные! И знать, что вас так много, — особенное счастье!».

Также артистка добавила, что добрый подписчиков, которые помогают справиться с негативом. Под негативом Арзамасова имела в виду людей, которые осуждают ее брак.

«Мы читали и переполнялись радостью от того, что в этом нервном и бушующем мире, где легко сломаться, наполниться негативом, да через край, чтоб расплескивалось, — есть так много ответной радости за счастье других людей!» — заявила актриса.

Ранее "Рамблер" сообщал, как коллеги Авербуха отреагировали на свадьбу.
Женский форум
Звёзды , Видео , Илья Авербух
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