Лиза Арзамасова выложила в своем Instagram пост, в котором поделилась с подписчиками своими первыми впечатлениями после свадьбы с фигуристом Ильей Авербухом. Девушка призналась, что прочла все поздравления.
«У меня вызывают нежность, восхищение и огромное чувство благодарности все те замечательные люди, которые подарили нам много-много добрых слов и эмоций за последние два дня. Вы словно огромный солнечный зонтик от негатива, от недовольных и знающих, "как надо и как не надо". Дарить тепло, радость, слова восхищения и добрые пожелания совсем незнакомым людям могут только самые прекраснодушные! И знать, что вас так много, — особенное счастье!».
Также артистка добавила, что добрый подписчиков, которые помогают справиться с негативом. Под негативом Арзамасова имела в виду людей, которые осуждают ее брак.
«Мы читали и переполнялись радостью от того, что в этом нервном и бушующем мире, где легко сломаться, наполниться негативом, да через край, чтоб расплескивалось, — есть так много ответной радости за счастье других людей!» — заявила актриса.
Ранее "Рамблер" сообщал, как коллеги Авербуха отреагировали на свадьбу.