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Харламов рассказал о катании по полу казино в трусах из-за сильнейшей боли 

Lenta.ru 2 часа назад
Харламов: «Катался на полу по казино в одних трусах»
Фото: Азамат Мусагалиев / YouTube
Резидент Comedy Club Гарик Харламов рассказал, как впервые столкнулся с сильнейшими болями, когда у него выходил камень из почек. О ситуации он с юмором вспомнил в YouTube-передаче «Я себя знаю!» комика Азамата Мусагалиева.

«Я сидел в казино в Риге, играл в аппараты. Потом что-то живот начал побаливать. И потом пошло сильней и сильней. Такая боль, что ты не можешь ни сидеть, ни стоять», — отметил Харламов.

Он объяснил, что боль совсем не стихала. От страданий комик снял с себя всю одежду и был мокрый насквозь.

«Катался на полу по этому казино в одних трусах, это было в первый раз со мной, думал, что умираю», — добавил юморист.

По его словам, приехавшая врач скорой помощи вколола ему обезболивающее, но препарат не помог.
Через некоторое время, уже в больнице, камень у Харламова вышел, и боль сразу прошла.

«Прям камушек такой, с острыми краями. И ни боли, ни переживаний, все», — отметил резидент телепроекта.

Он добавил, что через три с половиной часа вернулся в казино, чем удивил посетителей, которые совсем недавно видели его в муках.
Ранее Гарик Харламов опубликовал фотографию мужчины, которого нашел в Израиле. Он указал, что это «двойник» комика Гарика Мартиросяна. В комментариях многие согласились с невероятным сходством между ними.
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Звёзды , Азамат Мусагалиев , Гарик Харламов , Гарик Мартиросян
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