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Звезды, которые выступали в состоянии алкогольного опьянения 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Звезды, которые выступали в состоянии опьянения
Фото: @ann_semenovich
У знаменитостей часто случаются конфузы, и на самом деле они не так идеальны, как их представляют многие поклонники. Многие из них любят налегать на алкоголь, и выпивают даже перед выступлениями. Некоторые уверены, что это непростительно потому что так они показывают неуважение к фанатом, а другие им все прощают, потому что звезды — тоже люди. "Рамблер" рассказывает про звезд, которые появлялись нетрезвыми на публике.

Анна Семенович

В одном из интервью звезда рассказала, что однажды ей пришлось выступать в нетрезвом состоянии вместе с коллективом группы "Блестящие". По словам Семенович, певица была на свидании во время гастролей, где выпивала. Неожиданно ей позвонили коллеги и позвали на срочное выступление. Она быстро собралась и приехала, а перед выходом на сцену выпила бокал шампанского. Семенович рассказывала, что еле стояла на ногах и держалась за своих коллег.

Дима Билан

@bilanofficial
В 2019 году певец выступал на празднике в честь дня города Самары. На сцене Билан поразил всех зрителей потому что еле двигался, не смог спеть ни одной песни и показывал неприличные жесты. На следующий день выяснилось, что он выпивал перед концертом и перебрал. Зрители были недовольны выступлением певца настолько, что ему пришлось записывать видеообращение с извинениями для публики.

Леонид Агутин

Однажды Леонид Агутин вышел в нетрезвом состоянии на сцену вместе со своей супругой Анжеликой Варум. До конца поклонники не уверены, что певец выступал в состоянии алкогольного опьянения, но на сцене они разговаривали именно об этом. Во время выступления в Ульяновске Варум и Агутин начали громко выяснять отношения. В СМИ заявили, что конфликт у супругов начался еще на репетиции, а после концерта она разъехались в разных машинах.
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Звёзды , Леонид Агутин , Анжелика Варум , Дима Билан , Анна Семенович
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