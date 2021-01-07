Звезды, которые выступали в состоянии опьянения

У знаменитостей часто случаются конфузы, и на самом деле они не так идеальны, как их представляют многие поклонники. Многие из них любят налегать на алкоголь, и выпивают даже перед выступлениями. Некоторые уверены, что это непростительно потому что так они показывают неуважение к фанатом, а другие им все прощают, потому что звезды — тоже люди. "Рамблер" рассказывает про звезд, которые появлялись нетрезвыми на публике.

В одном из интервью звезда рассказала, что однажды ей пришлось выступать в нетрезвом состоянии вместе с коллективом группы "Блестящие". По словам Семенович, певица была на свидании во время гастролей, где выпивала. Неожиданно ей позвонили коллеги и позвали на срочное выступление. Она быстро собралась и приехала, а перед выходом на сцену выпила бокал шампанского. Семенович рассказывала, что еле стояла на ногах и держалась за своих коллег.

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В 2019 году певец выступал на празднике в честь дня города Самары. На сцене Билан поразил всех зрителей потому что еле двигался, не смог спеть ни одной песни и показывал неприличные жесты. На следующий день выяснилось, что он выпивал перед концертом и перебрал. Зрители были недовольны выступлением певца настолько, что ему пришлось записывать видеообращение с извинениями для публики.