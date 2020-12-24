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Звезды объяснили, почему пишут в райдерах необычные требования 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Звезды объяснили, зачем пишут в райдере странные требования
Фото: Вечерняя Москва
Российский певец Николай Басков и юморист Александр Ревва объяснили, почему у некоторых звезд есть необычные пункты в райдере. В документах, которые артисты предоставляют принимающей стороне, часто бывают необычные требования. Их вносят специально, чтобы артист понимал, читал ли райдер организатор концертов.

— У Лолиты так долгое время стояло «АК с мигалкой» (машина с престижными номерами администрации региона — прим. «ВМ»), — заявил Галкин.

По словам певицы Клавы Коки, у нее в райдере стоит электрическое опахало.
Звезды отметили, что это ловушка для организаторов, чтобы те серьезно относились к артистам.
Ревва пошутил, что у него в райдере якобы указаны семь карликов.
Видео опубликовано на YouTube.
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Звёзды , Николай Басков , Александр Ревва
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