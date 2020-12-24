Раскрыты суммы долгов российских звезд 

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Опубликованы данные о суммах долгов звезд российского шоу-бизнеса. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Раскрыто, что балерина Анастасия Волочкова задолжала налоговой 311 тысяч рублей. Артистка, владеющая 22 квартирами в Астрахани, должна выплатить за них 27 тысяч. За недвижимость в Санкт-Петербурге Волочкова должна 54 тысячи, а за квартиру в Москве — 125 тысяч. При этом недавно балерина объявила, что намерена распродать имущество и оставить одни апартаменты.

У рэпера Тимати обнаружили три долга, общая сумма которых составляет 406 тысяч. Почти половина из этой суммы приходится на автомобили.