Ещё
Далее:
Читайте также:
Праздничная скидка в Okko: цены пополам
Праздничная скидка в Okko: цены пополам Смотреть кино ⟶

Раскрыты суммы долгов российских звезд 

Lenta.ru 3 часа назад
Раскрыты суммы долгов российских звезд
Фото: @volochkova_art
Опубликованы данные о суммах долгов звезд российского шоу-бизнеса. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».
Раскрыто, что балерина Анастасия Волочкова задолжала налоговой 311 тысяч рублей. Артистка, владеющая 22 квартирами в Астрахани, должна выплатить за них 27 тысяч. За недвижимость в Санкт-Петербурге Волочкова должна 54 тысячи, а за квартиру в Москве — 125 тысяч. При этом недавно балерина объявила, что намерена распродать имущество и оставить одни апартаменты.
У рэпера Тимати обнаружили три долга, общая сумма которых составляет 406 тысяч. Почти половина из этой суммы приходится на автомобили.
Актриса Кристина Асмус два года не платит за машину, поэтому должна налоговой 102 тысячи. Сумма задолженности актера Павла Прилучного достигла 88 тысяч. Артистка Анастасия Заворотнюк за пять лет накопила долгов на сумму 68 тысяч. Актер Михаил Ефремов за последние несколько лет задолжал более полумиллиона рублей.
Видео дня. Личная жизнь Ильи Авербуха
Последние новости
Великобритания и Евросоюз договорились об окончательном «разводе» Великобритания и Евросоюз договорились об окончательном «разводе» Собянин объявил о начале вакцинации против коронавируса новых групп граждан Собянин объявил о начале вакцинации против коронавируса новых групп граждан Супругам вынесли приговор из-за гулявшего на их свадьбе оперативника ФСБ Супругам вынесли приговор из-за гулявшего на их свадьбе оперативника ФСБ
Женский форум
Звёзды , Михаил Ефремов , Тимати , Анастасия Заворотнюк , Анастасия Волочкова , Кристина Асмус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
08:30
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
Своими руками
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
00:25
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
Красота
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
02:41
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
Звёзды
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
04:56
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
Звёзды
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
02:54
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
Звёзды
Насколько вредны майонезные салаты
00:39
Насколько вредны майонезные салаты
Еда
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
02:24
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
Звёзды
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
06:14
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
Еда
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
08:54
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
Звёзды
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
02:00
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение