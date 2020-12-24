Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

Опубликованы суммы долгов российских знаменитостей 

Мария Грибова 1 час назад
Опубликованы суммы долгов российских знаменитостей
Фото: РИА Новости
Опубликованы данные о суммах долгов звезд российского шоу-бизнеса. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».
Стало известно, что балерина Анастасия Волочкова задолжала налоговой 311 тысяч рублей. Большая часть долгов приходится на недвижимость — Волочкова владеет 22 квартирами.
У рэпера Тимати было обнаружено три долга, общая сумма которых 406 тысяч рублей. Большая часть суммы приходится на автомобили.
Также известно, что актриса Кристина Асмус должна налоговой 102 тысячи рублей, потому что она два года не платит за машину. А актер Михаил Ефремов за последние несколько лет задолжал более полумиллиона рублей.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Алибасов и Федосеева-Шукшина официально развелись.
Видео дня. Личная жизнь Ильи Авербуха
Звёзды , Михаил Ефремов , Тимати , Анастасия Волочкова , Кристина Асмус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
08:30
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
Своими руками
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
00:25
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
Красота
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
02:41
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
Звёзды
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
04:56
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
Звёзды
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
02:54
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
Звёзды
Насколько вредны майонезные салаты
00:39
Насколько вредны майонезные салаты
Еда
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
02:24
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
Звёзды
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
06:14
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
Еда
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
08:54
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
Звёзды
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
02:00
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение