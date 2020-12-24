Опубликованы суммы долгов российских знаменитостей 

Опубликованы данные о суммах долгов звезд российского шоу-бизнеса. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».
Стало известно, что балерина Анастасия Волочкова задолжала налоговой 311 тысяч рублей. Большая часть долгов приходится на недвижимость — Волочкова владеет 22 квартирами.
У рэпера Тимати было обнаружено три долга, общая сумма которых 406 тысяч рублей. Большая часть суммы приходится на автомобили.
Также известно, что актриса Кристина Асмус должна налоговой 102 тысячи рублей, потому что она два года не платит за машину. А актер Михаил Ефремов за последние несколько лет задолжал более полумиллиона рублей.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Алибасов и Федосеева-Шукшина официально развелись.