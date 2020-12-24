Опубликованы суммы долгов российских знаменитостей 

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Опубликованы данные о суммах долгов звезд российского шоу-бизнеса. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Стало известно, что балерина Анастасия Волочкова задолжала налоговой 311 тысяч рублей. Большая часть долгов приходится на недвижимость — Волочкова владеет 22 квартирами.

У рэпера Тимати было обнаружено три долга, общая сумма которых 406 тысяч рублей. Большая часть суммы приходится на автомобили.