Басков вспомнил о нелепом случае на корпоративе 

Российский певец Николай Басков в эфире программы «Музыкалити x Вопрос ребром» рассказал о нелепом случае на корпоративе. Запись шоу опубликована на YouTube -канале творческого объединения Gazgolder.

Артист вспомнил, что раньше в декабре у него было по три-четыре выступления в день. Однажды он должен был дать концерт в ресторане «Метрополь» — тогда исполнитель приехал в заведение и сказал, что готов выйти на сцену. Когда Басков исполнил всю свою программу, с ним связался его директор.

«Он говорит: "Ты где?" Я говорю: "Я уже отработал". Он говорит: "Где ты отработал?" Я говорю: "Ну, внизу, в "Метрополе"», — поделился певец.

Выяснилось, что он должен был выступать на втором этаже ресторана.