Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶

Басков вспомнил о нелепом случае на корпоративе 

Lenta.ru 3 часа назад
Басков вспомнил о нелепом случае на корпоративе
Фото: Алексей Смагин / «Коммерсантъ»
Российский певец Николай Басков в эфире программы «Музыкалити x Вопрос ребром» рассказал о нелепом случае на корпоративе. Запись шоу опубликована на YouTube-канале творческого объединения Gazgolder.
Артист вспомнил, что раньше в декабре у него было по три-четыре выступления в день. Однажды он должен был дать концерт в ресторане «Метрополь» — тогда исполнитель приехал в заведение и сказал, что готов выйти на сцену. Когда Басков исполнил всю свою программу, с ним связался его директор.

«Он говорит: "Ты где?" Я говорю: "Я уже отработал". Он говорит: "Где ты отработал?" Я говорю: "Ну, внизу, в "Метрополе"», — поделился певец.

Выяснилось, что он должен был выступать на втором этаже ресторана.
Летом Николай Басков объявил о готовности жениться и завести детей. «Уже 13 лет прошло после моего развода, я уже нагулялся, хочу семью, детей и прекрасную жену», — признался исполнитель. Он заявил, что его будущая супруга должна быть с ним на одной волне, в то время как ее внешность имеет для певца второстепенное значение.
Видео дня. Личная жизнь Ильи Авербуха
Последние новости
«Газпром» и Белоруссия договорились о цене на газ на 2021 год «Газпром» и Белоруссия договорились о цене на газ на 2021 год Собянин объявил 31 декабря выходным днем в Москве Собянин объявил 31 декабря выходным днем в Москве Великобритания и Евросоюз договорились об окончательном «разводе» Великобритания и Евросоюз договорились об окончательном «разводе»
Женский форум
Звёзды , Николай Басков
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
08:30
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
Своими руками
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
00:25
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
Красота
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
02:41
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
Звёзды
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
04:56
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
Звёзды
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
02:54
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
Звёзды
Насколько вредны майонезные салаты
00:39
Насколько вредны майонезные салаты
Еда
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
02:24
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
Звёзды
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
06:14
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
Еда
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
08:54
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
Звёзды
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
02:00
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение