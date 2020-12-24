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Басков рассказал о нелепом случае на корпоративе 

Мария Грибова 1 час назад
Басков рассказал о нелепом случае на корпоративе
Фото: @nikolaibaskov
Российский певец Николай Басков поделился нелепым случаем на корпоративе. О нем артист рассказал на YouTube-шоу «Музыкалити x Вопрос ребром».
Однажды Басков должен был дать концерт в ресторане «Метрополь». Он исполнил свою концертную программу, а позже с ним связался его директор:

«Он говорит: "Ты где?" Я говорю: "Я уже отработал". Он говорит: "Где ты отработал?" Я говорю: "Ну, внизу, в "Метрополе"».

Как оказалось, артист ошибся, поскольку он должен был выступить на втором этаже ресторана.
Ранее «Рамблер» писал о том, что звезды объяснили, зачем пишут в райдере странные требования.
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Звёзды , Николай Басков
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