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На слуху: Панин показал свой дом в Испании 

Мария Грибова 44 минуты назад
На слуху: Панин показал свой дом в Испании
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

«Катался на полу по казино в одних трусах»

Резидент Comedy Club Гарик Харламов рассказал о ситуации, как он впервые столкнулся с сильнейшими болями, когда выходил камень из почек. Этой историей он поделился на YouTube-шоу «Я себя знаю!» комика Азамата Мусагалиева.
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Алибасов и Федосеева-Шукшина официально развелись

Пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин поделился, что мировой суд удовлетворил иск Шукшиной, подавшей заявление о расторжении брака шестого ноября.
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Панин показал свой дом в Испании

Кадр из видео
Скандальный актер Алексей Панин опубликовал в своем YouTube-канале видео под названием «Один день в Испании». Часть съемок проводилась в доме, где артист живет с дочерью.
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Актер «Уральских пельменей» показал запрещенный на ТВ номер

@isaevsergey
Юморист из команды «Уральские пельмени» Сергей Исаев показал запрещенный на телевидении ролик про строительство завода энергетиков в Калуге.
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Маковецкий объяснил, почему у него нет родных детей

Маковецкий женат на своей супруге Елене уже 37 лет. И за это время у артиста так и не появилось родных детей.
Актер рассказал, что какое-то время с супругой жил в небольшой комнате и, по его мнению, в таких условиях было бы безответственно заводить детей.
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Видео дня. Личная жизнь Ильи Авербуха
Женский форум
Звёзды , Сергей Исаев , Азамат Мусагалиев , Гарик Харламов , Вадим Горжанкин , Алексей Панин , РИА Новости
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