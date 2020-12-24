На слуху: Панин показал свой дом в Испании 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Резидент Comedy Club Гарик Харламов рассказал о ситуации, как он впервые столкнулся с сильнейшими болями, когда выходил камень из почек. Этой историей он поделился на YouTube-шоу «Я себя знаю!» комика Азамата Мусагалиева

Пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин поделился, что мировой суд удовлетворил иск Шукшиной, подавшей заявление о расторжении брака шестого ноября.

Кадр из видео

Скандальный актер Алексей Панин опубликовал в своем YouTube-канале видео под названием «Один день в Испании». Часть съемок проводилась в доме, где артист живет с дочерью.

@isaevsergey

Юморист из команды «Уральские пельмени» Сергей Исаев показал запрещенный на телевидении ролик про строительство завода энергетиков в Калуге.

Маковецкий женат на своей супруге Елене уже 37 лет. И за это время у артиста так и не появилось родных детей.

Актер рассказал, что какое-то время с супругой жил в небольшой комнате и, по его мнению, в таких условиях было бы безответственно заводить детей.