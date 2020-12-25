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Варнава рассказала, как ей удалось избежать звездной болезни 

Даня Виттиг 3 часа назад
«Бесит, когда тебя называют звездой»
Фото: @kativarnava
Многие знакомые Екатерины Варнавы отмечают, что она лишена всякого эгоизма. А недавно артистка приняла участие в проекте «Георгий за кадром», где ведущий спросил ее о взглядах на жизнь.

«Почему тебе удалось сохранить человечность, а условной звезде N — нет, и он или она начинает пальцы загибать?».

Участница Comedy Woman заявила, что не переносит подобное поведение у коллег и сама не причисляет себя к селебрити.

«Что это за понятие «звезда»? Вообще, мне кажется, это должна быть легендарная личность. Вот Фаина Раневская — недосягаемая. Мне кажется, слово «звезда» — так пошло. Досягаемая ли я? Абсолютно!» — заявила Екатерина.

Варнава отметила, что строгое воспитание может стать отличной прививкой от звездной болезни.

«Почему я не загадилась? Потому что у меня не было на это времени, я все время работала. Не понимаю, как они успевают загадиться. Ты пашешь, постоянно куда-то ездишь, летаешь, снимаешься — словом, работаешь на свое имя, чтобы в итоге потом начать от чего-то отказываться. Мои родители никогда меня не хвалили. По сути то, что я делаю, родителям категорически не нравилось и не нравится. Мама — медик хотела для меня другой судьбы».

В очередной раз актриса призналась, что в жизни она вполне обычный человек.

«Я знаю людей, которые побаиваются меня, считают стервозной, высокомерной, неуправляемой. А потом встречаются и говорят: «Я вообще представляла вас по-другому». Думаю, волшебства в кадре со мной не происходит. Вот, если заходит Чулпан Хаматова или Рената Литвинов, то да. Я веду себя не как публичный человек, отталкиваю это от себя».

Ранее "Рамблер" сообщал о драках Варнавы.
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Звёзды , Екатерина Варнава , Фаина Раневская , Чулпан Хаматова
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