«Бесит, когда тебя называют звездой»

Многие знакомые Екатерины Варнавы отмечают, что она лишена всякого эгоизма. А недавно артистка приняла участие в проекте «Георгий за кадром», где ведущий спросил ее о взглядах на жизнь.

«Почему тебе удалось сохранить человечность, а условной звезде N — нет, и он или она начинает пальцы загибать?».

Участница Comedy Woman заявила, что не переносит подобное поведение у коллег и сама не причисляет себя к селебрити.

«Что это за понятие «звезда»? Вообще, мне кажется, это должна быть легендарная личность. Вот Фаина Раневская — недосягаемая. Мне кажется, слово «звезда» — так пошло. Досягаемая ли я? Абсолютно!» — заявила Екатерина.

Варнава отметила, что строгое воспитание может стать отличной прививкой от звездной болезни.

«Почему я не загадилась? Потому что у меня не было на это времени, я все время работала. Не понимаю, как они успевают загадиться. Ты пашешь, постоянно куда-то ездишь, летаешь, снимаешься — словом, работаешь на свое имя, чтобы в итоге потом начать от чего-то отказываться. Мои родители никогда меня не хвалили. По сути то, что я делаю, родителям категорически не нравилось и не нравится. Мама — медик хотела для меня другой судьбы».

В очередной раз актриса призналась, что в жизни она вполне обычный человек.