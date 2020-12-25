Прилучного застукали в баре с незнакомкой

Актер Павел Прилучный весело провел время с пышногрудой блондинкой в одном из караоке. Это случилось еще до его драки в Калининграде, но только сейчас история благодаря приятелям «Мажора» получила широкую огласку.

Выяснилось, что девушка является его однокурсницей. Она весь вечер не слезала с его колен. Куда смотрит в этой ситуации звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович остается только догадываться. Отношения с девушками у Прилучного, надо признать, в последнее время весьма свободные.

Поклонники Павла также пребывают в некотором шоке. Никто из них не может понять, почему у звезды сорвало крышу после развода с Агатой Муцениеце . При этом фанаты понимают, что все девушки, которые крутятся вокруг «Мажора» полная противоположность его бывшей жене, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Агата Муцениеце решила развестись с Павлом Прилучным после того, как он набросился на нее с кулаками. Причем агрессию он проявлял в отношении близкого человека, как позже выяснилось, регулярно.