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Прилучного застукали в караоке-баре с пышногрудой блондинкой 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Прилучного застукали в баре с незнакомкой
Фото: Globallookpress.com
Актер Павел Прилучный весело провел время с пышногрудой блондинкой в одном из караоке. Это случилось еще до его драки в Калининграде, но только сейчас история благодаря приятелям «Мажора» получила широкую огласку.
Выяснилось, что девушка является его однокурсницей. Она весь вечер не слезала с его колен. Куда смотрит в этой ситуации звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович остается только догадываться. Отношения с девушками у Прилучного, надо признать, в последнее время весьма свободные.
Поклонники Павла также пребывают в некотором шоке. Никто из них не может понять, почему у звезды сорвало крышу после развода с Агатой Муцениеце. При этом фанаты понимают, что все девушки, которые крутятся вокруг «Мажора» полная противоположность его бывшей жене, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что Агата Муцениеце решила развестись с Павлом Прилучным после того, как он набросился на нее с кулаками. Причем агрессию он проявлял в отношении близкого человека, как позже выяснилось, регулярно.
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Звёзды , Павел Прилучный , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович , Комсомольская правда
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