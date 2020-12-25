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24 декабря католики встречали главный для них праздник. Многие готовились к этому событию, чтобы сделать ночь незабываемой.

Криштиану Роналду показал милое семейное фото под рождественской елкой. Для снимка он и его любимая Джорджина Родригез, а также все четверо детей надели одинаковые колпаки. Фото получилось очень душевным и атмосферным.

Крисси Тейген, недавно потерявшая новорожденного сына, показала, какой праздник утроила для детей Луны и Майлза. К ним с поздравлениями пришел Санта Клаус. Впрочем, его появление вызвало восторг не только у малышей.

В Instagram Елизаветы II появился коллаж фотографий с рождественских поздравлений королевы разных лет.

Дэвид и Виктория Бэкхем и их дети встречали Рождество в одинаковых черных шелковых пижамах и колпаках. «Особенное время. Вся семья вместе», — подписал он фото.

Анна Нетребко , живущая с семьей в Вене, также отметила католическое Рождество и поздравила друзей.

Мэрайя Кэри , по традиции, провела праздник с детьми Морокканом и Монро.

Хлоэ Кардашьян провела Рождество с дочерью Тру и женихом Тристаном Томпсоном. В Instagram она показала милые фото со своей малышкой. Ее младшая сестра, модель Кендалл Дженнер сфотографировалась в красивом наряде у большой сверкающей елки и написала, что она сама и есть маленький подарок.

Ева Лонгория опубликовала в блоге фото 1979 года, где она и ее сестра еще маленькие.

Селин Дион опубликовала редкое фото с тремя сыновьями — 19-летним Рене-Шарлем и 10-летними близнецами Эдди и Нельсоном.

Шакира поздравила поклонников открыткой с милым кроликом под елкой.

Джастин и Хейли Бибер устроили романтический рождественский вечер.

Молодая жена Алека Болдуина Хилария поделилась фотографией всех пятерых детей, позирующих у елки.

Мелания Трамп, встречающая последнее Рождество в роли первой леди США, устроила стильную фотосессию у огромной ели.