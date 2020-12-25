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Семья, любовь, елка: как знаменитости отметили католическое Рождество 

Passion.ru 3 часа назад
24 декабря католики встречали главный для них праздник. Многие готовились к этому событию, чтобы сделать ночь незабываемой.
Криштиану Роналду показал милое семейное фото под рождественской елкой. Для снимка он и его любимая Джорджина Родригез, а также все четверо детей надели одинаковые колпаки. Фото получилось очень душевным и атмосферным.
Крисси Тейген, недавно потерявшая новорожденного сына, показала, какой праздник утроила для детей Луны и Майлза. К ним с поздравлениями пришел Санта Клаус. Впрочем, его появление вызвало восторг не только у малышей.
В Instagram Елизаветы II появился коллаж фотографий с рождественских поздравлений королевы разных лет.
Миранда Керр поздравила поклонников, опубликовав фото с мужем Эваном Шпигелем, а жених Дженнифер Лопес Алекс Родригес сфотографировался с дочерями Наташей и Эллой.
Дэвид и Виктория Бэкхем и их дети встречали Рождество в одинаковых черных шелковых пижамах и колпаках. «Особенное время. Вся семья вместе», — подписал он фото.
Анна Нетребко, живущая с семьей в Вене, также отметила католическое Рождество и поздравила друзей.
Мэрайя Кэри, по традиции, провела праздник с детьми Морокканом и Монро.
Хлоэ Кардашьян провела Рождество с дочерью Тру и женихом Тристаном Томпсоном. В Instagram она показала милые фото со своей малышкой. Ее младшая сестра, модель Кендалл Дженнер сфотографировалась в красивом наряде у большой сверкающей елки и написала, что она сама и есть маленький подарок.
Ева Лонгория опубликовала в блоге фото 1979 года, где она и ее сестра еще маленькие.
Селин Дион опубликовала редкое фото с тремя сыновьями — 19-летним Рене-Шарлем и 10-летними близнецами Эдди и Нельсоном.
Шакира поздравила поклонников открыткой с милым кроликом под елкой.
Джастин и Хейли Бибер устроили романтический рождественский вечер.
Молодая жена Алека Болдуина Хилария поделилась фотографией всех пятерых детей, позирующих у елки.
Мелания Трамп, встречающая последнее Рождество в роли первой леди США, устроила стильную фотосессию у огромной ели.
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Звёзды , Фото , Ева Лонгория , Мэрайя Кэри , Елизавета II , Дженнифер Лопес , Виктория Бэкхем , Алек Болдуин , Дэвид Бэкхем , Анна Нетребко , Шакира , Алекс Родригес , Кендалл Дженнер , Криштиану Роналду , Миранда Керр
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