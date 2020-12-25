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Российские знаменитости, которые оставили детей в детдоме 

Клео.Ру 2 часа назад
Российские знаменитости, которые оставили детей в интернате
Фото: Клео.Ру
Появление ребенка желанно для многих семей, в том числе и для звезд. Однако для некоторых знаменитостей это стало настоящим испытанием, с которым они не смогли справиться. Этим звездным матерям воспитание ребенка было настолько в тягость, что они решили отдать его в детдом.

Марина Цветаева

У знаменитой писательницы было две дочери, однако относилась она к ним абсолютно по-разному. Если старшую Ариадну Марина считала талантливым и гениальным ребенком, то младшая Ирина стала для нее недоразумением. Стоит отметить, что весомых причин для такого предвзятого отношения не было, поскольку девочка развивалась согласно своему возрасту и была адекватным ребенком.
В 1919 году Цветаева отдала обеих дочерей в детдом, поскольку как финансовая, так и моральная забота о них давалась писательнице тяжело. Впоследствии она забрала Ариадну, когда узнала о ее болезни. Ирина же осталась в детдоме и умерла там в возрасте трех лет.

Любовь Полищук

Актриса пошла на очень значительные жертвы, чтобы ее творческая карьера сложилась удачно. Так, из-за плотного рабочего графика ей было некогда заниматься воспитанием сына Алексея, и она отдала его в интернат.

Там мальчик находился до 13 лет, пока Любовь не вышла замуж и не забрала его домой.

Актриса постаралась компенсировать годы разлуки: судьба Алексея сложилась благополучно, и он стал известным актером.

Ксения Стриж

Ведущая пыталась воспитать мальчика, которого она взяла из детдома. Ребенок успел привыкнуть к своей новой семье и даже стал называть Ксению мамой. Однако знаменитость вернула его обратно, объяснив тем, что он находился в семье «на тестовой основе».

Ольга Будина

У этой актрисы тоже был печальный опыт, связанный с тем, что она взяла ребенка из детдома. Как известно, звезда занимается благотворительностью и посещает такие учреждения. В одном из них она познакомилась с мальчиком Сашей, которого решила взять к себе в семью.
Будина прекрасно относилась к ребенку и воспринимала его как собственного сына. Однако ей пришлось вернуть Сашу в детдом, поскольку стали проявляться его гены: мальчик начал воровать и врать Ольге.

Ирина Понаровская

Жизненная история этой певицы оказалась весьма неоднозначной. Певице подбросили ребенка за кулисы, и она оставила девочку на воспитание в своей семье.
Своих детей у артистки долго не было. Когда же у нее появился родной сын, приемного ребенка она решила отдать в детдом.
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Звёзды , Ксения Стриж , Ольга Будина , Марина Цветаева , Любовь Полищук , Ирина Понаровская
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