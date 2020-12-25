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Певицу Валерию затравили из-за поздравления с католическим Рождеством 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Валерию затравили из-за поздравления с католическим Рождеством
Фото: @valeriya
Певицу Валерию затравили из-за поздравления с католическим Рождеством. Артистка сделала публикацию в Instagram.
В посте поп-звезда решила пожелать подписчикам счастливого торжества. «С Рождеством всех, кто сегодня отмечает этот прекрасный праздник! MERRY CHRISTMAS!» — подписала она фотографию. Ее принялись поздравлять в ответ.
Однако не всем поклонникам исполнительницы это показалось уместным. В комментариях появились обвинения в ее адрес: «Мы никогда и никого не поздравляли с католическим Рождеством, а сейчас у наших шоу-бизнесменов все дети в Европе, вот и празднуют вместе с детьми», «Вообще, в России Рождество справляют 7 января. Любите свою Родину и ее праздники».
Артистка не стала игнорировать сообщения возмущенных фанатов. «Что с головой у людей? Я в шоке! Католики не заслуживают поздравлений? Наша страна многоконфессиональная. Что за мракобесие! Просто стыдно за Вас, честное слово», — ответила она на обвинения.
Ранее сообщалось, что певица Валерия отказалась выступать на новогоднем корпоративе 31 декабря за 8,5 миллиона рублей.
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