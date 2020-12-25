Валерию затравили из-за поздравления с католическим Рождеством

В посте поп-звезда решила пожелать подписчикам счастливого торжества. «С Рождеством всех, кто сегодня отмечает этот прекрасный праздник! MERRY CHRISTMAS!» — подписала она фотографию. Ее принялись поздравлять в ответ.

Однако не всем поклонникам исполнительницы это показалось уместным. В комментариях появились обвинения в ее адрес: «Мы никогда и никого не поздравляли с католическим Рождеством, а сейчас у наших шоу-бизнесменов все дети в Европе, вот и празднуют вместе с детьми», «Вообще, в России Рождество справляют 7 января. Любите свою Родину и ее праздники».

Артистка не стала игнорировать сообщения возмущенных фанатов. «Что с головой у людей? Я в шоке! Католики не заслуживают поздравлений? Наша страна многоконфессиональная. Что за мракобесие! Просто стыдно за Вас, честное слово», — ответила она на обвинения.