Валерию затравили за поздравления с католическим Рождеством

Исполнительницу Валерию затравили в Сети из-за поздравления с католическим Рождеством. Певица сделала публикацию в личном аккаунте Instagram.
«С Рождеством всех, кто сегодня отмечает этот прекрасный праздник! MERRY CHRISTMAS!»
— именно так подписала Валерия фотографию.
Некоторые подписчики присоединились к поздравлениям, а другие обвинили артистку:
«Мы никогда и никого не поздравляли с католическим Рождеством, а сейчас у наших шоу-бизнесменов все дети в Европе, вот и празднуют вместе с детьми».
«Вообще, в России Рождество справляют 7 января. Любите свою Родину и ее праздники».
В свою очередь Валерия не стала игнорировать сообщения:
«Что с головой у людей? Я в шоке! Католики не заслуживают поздравлений? Наша страна многоконфессиональная. Что за мракобесие! Просто стыдно за Вас, честное слово».
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