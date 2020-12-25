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Валерию затравили из-за поздравления с католическим Рождеством 

Мария Грибова 4 часа назад
Валерию затравили за поздравления с католическим Рождеством
Фото: @valeriya
Исполнительницу Валерию затравили в Сети из-за поздравления с католическим Рождеством. Певица сделала публикацию в личном аккаунте Instagram.

«С Рождеством всех, кто сегодня отмечает этот прекрасный праздник! MERRY CHRISTMAS!»

— именно так подписала Валерия фотографию.
Некоторые подписчики присоединились к поздравлениям, а другие обвинили артистку:

«Мы никогда и никого не поздравляли с католическим Рождеством, а сейчас у наших шоу-бизнесменов все дети в Европе, вот и празднуют вместе с детьми».

«Вообще, в России Рождество справляют 7 января. Любите свою Родину и ее праздники».

В свою очередь Валерия не стала игнорировать сообщения:

«Что с головой у людей? Я в шоке! Католики не заслуживают поздравлений? Наша страна многоконфессиональная. Что за мракобесие! Просто стыдно за Вас, честное слово».

Ранее «Рамблер» писал о том, что Басков рассказал о нелепом случае на корпоративе.
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