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«Плохая девочка» Анна Плетнёва в новом выпуске шоу «Заряженные тапки» 

Партнерский материал 1 час назад
Второй выпуск самого астро-психического шоу нашей с вами современности «Заряженные тапки» уже на Youtube-канале! В каждом выпуске шоу ведущие пробуют раскрыть своих звёздных гостей с какой-то новой, неожиданной стороны, используя для этого самые странные и необычные астрологические и психологические методы.
Героиней второго выпуска «Заряженных тапок» стала солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва. Огненная красотка и одна из самых горячих певиц на нашей сцене. Экс-вокалистка группы «Лицей», исполнительница хита «Плохая девочка», танцевальных треков с DJ Smash и очаровательная мама троих детей!
В этом выпуске вы узнаете, умеет ли Анна Плетнёва обращаться с плеткой, услышите откровения Анны о вызове духа Сталина. Послушаете прогноз на 2021 год от Рамблер/гороскопов в исполнении Ани, а также узнаете на какую энергию Анна Плетнёва зарядит милейшие домашние тапки, которые можно будет выиграть, описав в комментариях под видео свой новогодний ритуал.
Не пропустите!
Женский форум
Звёзды , Видео , Андрей Ширман , Анна Плетнева
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