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Собчак высмеяла купальник жены Тарасова 

Lenta.ru и ещё 1 54 минуты назад
Собчак высмеяла купальник жены Тарасова
Фото: @xenia_sobchak
Телеведущая Ксения Собчак высмеяла жену футболиста Дмитрия Тарасова из-за купальника. Соответствующий пост опубликован в ее Telegram-канале.
По мнению Собчак, супруга спортсмена модель Анастасия Костенко использовала фотошоп, чтобы изменить цвет старого купальника и выдать его за новый.

«Почему-то кажется, что новый мальдивский купальник только притворяется новым. А на деле он дубайско-ноябрьский (просто после фотошопа)»,

— прокомментировала телеведущая снимки модели.
@kostenko.94
На кадрах Костенко запечатлена на отдыхе в Дубае и на Мальдивах. На фотографиях девушка позирует в одинаковых моделях купальника. «Не по-блогерски это — в одном купальнике дважды щеголять?» — добавила Собчак.
Ранее Костенко высмеяли в сети за «приклеенный» на фото Mercedes. На размещенном в сети кадре жена футболиста запечатлена в полный рост на улице, при этом на задний фон была наложена фотография серебристого автомобиля Mercedes.
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Звёзды , Без фотошопа , Мужская измена , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов , Ксения Собчак
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