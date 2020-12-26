Собчак высмеяла купальник жены Тарасова 

По мнению Собчак, супруга спортсмена модель Анастасия Костенко использовала фотошоп, чтобы изменить цвет старого купальника и выдать его за новый.

«Почему-то кажется, что новый мальдивский купальник только притворяется новым. А на деле он дубайско-ноябрьский (просто после фотошопа)»,

— прокомментировала телеведущая снимки модели.

@kostenko.94

На кадрах Костенко запечатлена на отдыхе в Дубае и на Мальдивах. На фотографиях девушка позирует в одинаковых моделях купальника. «Не по-блогерски это — в одном купальнике дважды щеголять?» — добавила Собчак.