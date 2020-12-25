Аршавин рассказал о конфликте с Барановской 

«Переманивать сына в «Зенит» бесполезно. Для этого нужно договариваться с мамой, а это невозможно. Если бы это было возможно, у нас бы не было таких скандалов 10 лет. Как сын будет играть в «Зените»? Для этого ему нужно переехать в Питер и жить у меня. Жить у меня — пожалуйста, я только рад. Но его мама никогда на это не пойдет. Такие сложные отношения»,