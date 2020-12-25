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Аршавин рассказал о конфликте с Барановской 

Мария Грибова 2 часа назад
Аршавин рассказал о конфликте с Барановской
Фото: globallookpress.com
Андрей Аршавин и Юлия Барановская расстались уже давно, но конфликт между бывшими возлюбленными все еще продолжается. Из-за их споров футболист не может устроить сына в академию «Зенита», ведь для этого мальчику придется переехать в Санкт-Петербург. В интервью для YouTube-канала Nobel Аршавин рассказал об этом подробнее.

«Переманивать сына в «Зенит» бесполезно. Для этого нужно договариваться с мамой, а это невозможно. Если бы это было возможно, у нас бы не было таких скандалов 10 лет. Как сын будет играть в «Зените»? Для этого ему нужно переехать в Питер и жить у меня. Жить у меня — пожалуйста, я только рад. Но его мама никогда на это не пойдет. Такие сложные отношения»,

— поделился футболист.
Также несколько месяцев назад бывшие возлюбленные снова стали конфликтовать из-за размера алиментов. Судились долго, и в итоге Андрею удалось уменьшить ежемесячную сумму на детей. Позднее Барановская обжаловала это решение.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Валерию затравили за поздравления с католическим Рождеством.
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Звёзды , Андрей Аршавин , Юлия Барановская , Зенит
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