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Звезда «Универа» рассказал, что у него был роман с Асмус 

Russian Teleweek 2 часа назад
Звезда «Универа» раскрыл правду о романе с Асмус
Фото: Russian Teleweek
32-летняя актриса встречалась со звездой ситкома «Универ». Несмотря на то, что Кристина Асмус подробности своей личной жизни держит в секрете от поклонников, она настоящая сердцеедка — разбивает мужские сердца направо и налево. И дело даже не в громком разводе с комиком Гариковм Харламовым. В арсенале актрисы внушительный багаж побед.
Как оказалось, у нее был тайный роман с коллегой по цеху Алексеем Гавриловым (Лемаром), известным зрителю по ситкому «Универ». Гаврилов сам признался, что их с Асмус связывала не только дружба. Познакомились актеры на съемках: он играл в «Универе», она — в «Интернах». А съемочные площадки находились рядом.
@alexey_lemar
Сначала просто общались, однако дружеские отношения быстро переросли в нечто большее. Правда, признается Лемар, афишировать связь они не спешили — о романе не знал никто, даже самые близкие друзья.

«Мы встречались после съемок, а на площадке вели себя так, как будто между нами ничего нет»,

— рассказал Алексей.
Развиться роману не удалось, хотя, говорит актер, чувства были искренними и глубокими. Однако в какой-то момент Алексей перестал понимать Кристину — не мог отличить, где она еще играет роль, а где живет.

«Когда у нас были отношения, я честно не понимал, с кем я. Я все-таки разделяю профессию и жизнь»,

— говорит Гаврилов (Лемар).
Постепенно отношения сошли на нет. Кристина вышла замуж за Харламова, а Алексей женился на тренере по йоге Марине Мельниковой. Стал вести довольно закрытый и обособленный образ жизни. Недавно Алексей вместе со всей страной узнал, что Асмус и Харламов разводятся. Очень удивился, поскольку развод бывшей возлюбленной совпал и с его расставанием с Мельниковой.
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Звёзды , Алексей Гаврилов , Кристина Асмус , Марина Мельникова
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