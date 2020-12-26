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Звезда «Универа» рассказал, что у него был роман с Асмус 

Александра Нечаева 32 минуты назад
Звезда «Универа» раскрыл правду о романе с Асмус
Фото: @asmuskristina
Актер Алексей Гаврилов (Лемар) подтвердил слухи о романе с Кристиной Асмус. О том, что им довольно долго удавалось скрывать свою связь, актер рассказал в эфире YouTube-программы «Лучше правду» Сурена Каграманова.
Алексей рассказал, что чувства между ними вспыхнули в то время, когда он снимался в «Универе», а Асмус играла роль Вари Черноус в сериале «Интерны». Съемочные площадки находились рядом и артисты стали часто пересекаться.

«Мы стали часто пересекаться на перерывах, возвращаться вместе со съемок, разговаривать и поддерживать друг друга. И вот эта дружба переросла в личные взаимоотношения. Долгое время никто не знал, что у нас какие-то чувства»,

— рассказал Ламар.
@alexey_lemar
Алексей отметил, что отношения были серьезными и могли бы, вероятно, перерасти во что-то большее, но оба ставили на первое место карьеру. Кроме того, Ламар признался, что в какой-то момент осознал, что не понимает, какая Кристина на самом деле, когда она настоящая.

«Кристина — актриса-актриса. Я в какой-то момент перестал понимать, где человек, а где образ. Когда у нас были отношения, я честно не понимал с кем я. Я все-таки разделяю профессию и жизнь»,

— рассказал Алексей.
Отношения в результате сошли на нет. Асмус вышла замуж за Гарика Харламова, Ламар тоже женился. По иронии судьбы, бывшие возлюбленные развелись тоже практически одновременно.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Валерию затравили за поздравления с католическим Рождеством.
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Звёзды , Алексей Гаврилов , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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