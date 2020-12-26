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Юлиан высказался о разводе с Анастасией 

WomanHit.ru 2 часа назад
Юлиан высказался о разводе с Анастасией
Фото: WomanHit.ru
Певец признался, что надеялся обрести настоящее счастье, крепкую семью.
В марте прошлого года вся музыкальная общественность была ошеломлена неожиданной новостью: певица Анастасия и певец Юлиан узаконили свои отношения и стали супругами. Оказалось, что они дружили 30 лет, а в какой-то момент взглянули друг на друга новыми глазами и поняли: это — судьба. И если для Анастасии это был восьмой по счету брак, то Юлиан впервые стал мужем.
Однако вскоре стало понятно, что в новой семье — проблемы. Да и Юлиан с Анастасией спустя время подтвердили: да, они готовятся к разводу. А вот сейчас Юлиан дал откровенное интервью, что в котором рассказал, что до сих пор переживает из-за своего развода.

«Для меня развод с Настей — незаживающая рана, которая продолжает кровоточить, — рассказал певец. — Я переживал, так как хотел обрести с Настей настоящее счастье, крепкую семью. Но в конечном итоге мы поняли, что наша семейная жизнь не складывается».

Также Юлиан признался, что первое время после развода они с Анастасией ругались — когда вдруг пересекались где-то на вечеринках и других мероприятиях. Однако сейчас они смогли наладить свои отношения. По крайней мере сам Юлиан собирается поздравить экс-супругу с Новым годом.
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