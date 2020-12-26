Популярная российская певица Лиза, более известная под псевдонимом Монеточка, вышла замуж. Об этом она объявила в своем Instagram-аккаунте. Там она опубликовала снимок, на котором видна ее рука, а также рука ее избранника.

@monetochkaliska

Подписала фотографию певица лаконично:

"Сегодня я вышла замуж".

В комментариях среди подписчиков уже сейчас можно встретить всю гамму эмоций от новости о замужестве: от негодования до неподдельной радости:

"Поздравлямба, Лиза!) Ты крутая) получается, что и муж тоже))",

— написали ей.

"Вот это поворот",

— удивилась поклонница.