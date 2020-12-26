Популярная российская певица Лиза, более известная под псевдонимом Монеточка, вышла замуж. Об этом она объявила в своем Instagram-аккаунте. Там она опубликовала снимок, на котором видна ее рука, а также рука ее избранника.
@monetochkaliska
Подписала фотографию певица лаконично:
"Сегодня я вышла замуж".
В комментариях среди подписчиков уже сейчас можно встретить всю гамму эмоций от новости о замужестве: от негодования до неподдельной радости:
"Поздравлямба, Лиза!) Ты крутая) получается, что и муж тоже))",
— написали ей.
"Вот это поворот",
— удивилась поклонница.
Ранее "Рамблер" писал, что звезда "Универа" рассказал, что у него был роман с Асмус.