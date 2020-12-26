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Лиза Монеточка вышла замуж 

Стелла Шмель 35 минут назад
Монеточка вышла замуж
Фото: @monetochkaliska
Популярная российская певица Лиза, более известная под псевдонимом Монеточка, вышла замуж. Об этом она объявила в своем Instagram-аккаунте. Там она опубликовала снимок, на котором видна ее рука, а также рука ее избранника.
@monetochkaliska
Подписала фотографию певица лаконично:

"Сегодня я вышла замуж".

В комментариях среди подписчиков уже сейчас можно встретить всю гамму эмоций от новости о замужестве: от негодования до неподдельной радости:

"Поздравлямба, Лиза!) Ты крутая) получается, что и муж тоже))",

— написали ей.

"Вот это поворот",

— удивилась поклонница.
Ранее "Рамблер" писал, что звезда "Универа" рассказал, что у него был роман с Асмус.
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