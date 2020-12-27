Грачевский объяснил, почему рухнул его 35-летний брак

Художественный руководитель легендарного детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский объяснил, почему в свое время рухнул его 35-летний брак. Мужчина честно ответил на вопрос, отчего развелся с матерью своих детей спустя долгие годы совместной жизни.

Худрук «Ералаша» признается, что вспоминает свою первую жену с особой теплотой. И называет ее «очень интересной фигурой».

«Галина была фантастическим математиком с грандиозными успехами. Она окончила институт на все самое лучшее, что только можно было, поступила в аспирантуру, практически написала диссертацию. А дальше… родились наши дети, потом они выросли…» — делится воспоминаниями Борис Грачевский.

Мы были вместе тридцать пять лет, и у Галины Яковлевны случилась не то чтобы усталость, а глобальная потеря интереса ко мне как к художнику, человеку, который творит и созидает. Меня это больше всего огорчало, — цитирует слова Бориса Грачевского Sobesednik.ru.

Напомним, Борис Грачевский — многодетный звездный отец. Первая супруга подарила ему в 1972 году сына Максима, а в 1979 году — дочь Ксению. Вторая жена родила режиссеру в 2012 году дочь Василису. Сейчас мужчина счастлив с третьей супругой. Екатерина подарила ему в апреле нынешнего года сына Филиппа. К слову, совсем недавно в Сети удивлялись сходству Бориса Грачевского и его маленького сына.