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Пресняков и Подольская купили квартиру в Москве 

Lenta.ru и ещё 7 3 часа назад
Пресняков и Подольская купили квартиру в Москве
Фото: Lenta.ru
Российская певица Наталья Подольская рассказала о приобретении квартиры в Москве. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Артистка и ее супруг — музыкант Владимир Пресняков — стали владельцами квартиры в одном из новых жилых комплексов в Западном административном округе Москвы. Как отметила Подольская, необходимость в покупке более просторного жилья у пары возникла после рождения второго сына.
Дом, где поселится семья, расположен в окружении зеленых зон. Рядом есть множество садов и школ. «А главное — в нашей квартире потолки пять метров! Я всегда мечтала об этом! Расширяться — так во всех направлениях. Я желаю всем обрести гнездышко своей мечты», — написала певица.
Пресняков и Подольская стали родителями во второй раз в конце октября 2020 года. Новорожденного сына решили назвать Иваном. Первый ребенок пары родился в 2015 году.
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Звёзды , Наталья Подольская , Владимир Пресняков
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