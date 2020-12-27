Басков рассказал о странной просьбе Киркорова 

Певец Николай Басков рассказал о странном разговоре с Филиппом Киркоровым. Об этом он вспомнил в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1».
По словам артиста, однажды поп-король обратился к нему с необычной идеей:
«Мне позвонил Киркоров и предложил, чтобы нас похоронили рядом. Это чтобы поклонники могли приходить сразу к нам обоим».
Как рассказал Басков, Филипп Киркоров очень трепетно относится к почтению памяти ушедших знаменитостей. Он часто бывает на местах их захоронения.
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