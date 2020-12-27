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Грачевский объяснил, почему развелся после 35 лет брака 

Анна Арсеньева 1 час назад
Грачевский объяснил, почему развелся после 35 лет брака
Фото: globallookpress.com
Режиссер и художественный руководитель "Ералаша" Борис Грачевский объяснил, почему развелся после 35 лет брака. Об этом он рассказал изданию Sobesednik.ru.
С 1970 года Грачевский был женат на Галине. Режиссер вспоминает о первой жене с теплотой и называет ее "очень интересной фигурой":

"Галина была фантастическим математиком с грандиозными успехами. Она окончила институт на все самое лучшее, что только можно было, поступила в аспирантуру, практически написала диссертацию. А дальше… родились наши дети, потом они выросли".

По словам Грачевского, со временем у супруги пропал к нему интерес:

"Мы были вместе тридцать пять лет, и у Галины Яковлевны случилась не то чтобы усталость, а глобальная потеря интереса ко мне как к художнику, человеку, который творит и созидает. Меня это больше всего огорчало".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Грачевский ответил на слухи о продаже "Ералаша".
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