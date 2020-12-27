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Знаменитости, которых усыновили в детстве 

Мария Грибова 30 минут назад
Знаменитости, которых усыновили в детстве
Фото: Кадр из фильма «Ниагара»
Известно много историй, когда знаменитости усыновляют чужих детей. Однако «Рамблер» расскажет о известных людях, которые выросли в приемной семье.

Мэрилин Монро

Родная мать Нормы Джин (имя Мэрилин Монро при рождении) не смогла заботиться о своей дочери из-за бедности, поэтому она была вынуждена отдать малышку на попечительство давних знакомых. Там она провела семь лет, а затем подростковые годы провела в приюте и прошла через несколько приемных семей. А в 16 лет девушка вышла замуж, чтобы сбежать из ненавистного ей места.

Стив Джобс

wikipedia.org
Основателя компании Apple отдали на усыновление спустя несколько недель после его рождения. После смерти приемной мамы, Джобс решил встретиться с биологической. А с отцом познакомился лишь тогда, когда случайно пришел в ресторан, которым тот управлял.

Джек Николсон

Кадр из фильма «Отступники»
Мама Джека Николсона родила его, когда была еще подростком, поэтому отдала на усыновление его бабушке. Интересно, что долгое время Николсон считал свою биологическую мать старшей сестрой. Правду о своей жизни актер узнал лишь в 37 лет.

Роман Абрамович

Мама миллиардера Романа Абрамовича умерла, когда мальчику был всего год, а спустя три года умер и его родной отец. Некоторое время воспитанием Романа занимался дедушка, а с восьми лет — его дядя.
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Женский форум
Звёзды , Джек Николсон , Стив Джобс , Мэрилин Монро , Роман Абрамович , Apple , РИА Новости
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