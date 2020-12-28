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Порошина кардинально изменила имидж 

Вечерняя Москва и ещё 2 6 часов назад
Порошина кардинально изменила имидж
Фото: Вечерняя Москва
Актриса Мария Порошина в очередной раз обновила облик. Она предстала перед своими фанатами на странице в соцсети Instagram в образе брюнетки с эффектной стрижкой пикси. В этом неожиданном образе звезда появилась в благотворительном ролике с актером Максимом Авериным.
Многие подписчики артистки не оценили ее новый образ и отметили, что ей не идет темный цвет волос. Но нашлись и те, кто посчитал, что Порошина прекрасно выглядит.

«Темный цвет волос вам не идет!»; «Что за стрижка?»; «Такая красотка молодая!»; «Мария, вы вообще стареете?» — оставили комментарии пользователи.

@poroshinamariyamikhaylovna
Ранее Мария Порошина показала фото Гоши Куценко без лысины. В честь своего 47-летия актриса опубликовала трогательное видео, в котором собрала многие яркие моменты из своей жизни.
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Звёзды , Максим Аверин , Мария Порошина , Гоша Куценко
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