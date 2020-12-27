Адвокат раскрыл стоимость наследства Легкоступовой 

Адвокат семьи Легкоступовой Сергей Жорин заявил, что общая стоимость активов артистки не превышает 10 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

На днях в СМИ появилась информация, что сумма наследства составляет около 100 миллионов рублей. Однако юрист дал ответ на этот счет:

«К сожалению, это никакие не 100 млн рублей, а где-то от 8 до 10 млн рублей».

По его словам, наследство певицы состоит из квартиры в московском районе Текстильщики и загородного дома. При этом после вычета кредитных обязательств их общая стоимость не превысит 10 миллионов рублей.