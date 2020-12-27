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Адвокат раскрыл стоимость наследства Легкоступовой 

Мария Грибова 3 часа назад
Адвокат раскрыл стоимость наследства Легкоступовой
Фото: РИА Новости
Адвокат семьи Легкоступовой Сергей Жорин заявил, что общая стоимость активов артистки не превышает 10 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
На днях в СМИ появилась информация, что сумма наследства составляет около 100 миллионов рублей. Однако юрист дал ответ на этот счет:

«К сожалению, это никакие не 100 млн рублей, а где-то от 8 до 10 млн рублей».

По его словам, наследство певицы состоит из квартиры в московском районе Текстильщики и загородного дома. При этом после вычета кредитных обязательств их общая стоимость не превысит 10 миллионов рублей.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Грачевский объяснил, почему развелся после 35 лет брака.
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