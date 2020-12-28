«Когда все это произошло, я даже не верила, что такое может быть, пока своими глазами не поняла, не увидела, что это год уже происходит, — призналась Бузова, вспомнив о его изменах, и подчеркнула: — Он изменял год еще в браке. Это сто раз уже всем известно».