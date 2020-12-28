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«Он изменял год, еще в браке» 

Teleprogramma.pro и ещё 2 5 часов назад
«Он изменял год, еще в браке»
Фото: Teleprogramma.pro
34-летняя Ольга Бузова уже год счастлива в отношениях с блогером Давидом Манукяном. Небольшая разница в возрасте — он младше нее на семь лет — не мешает девушке чувствовать себя рядом с ним хрупкой девочкой. Об этом красавица призналась в интервью проекту People Talk.
До отношений с блогером Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Болезненный и громкий развод телеведущая переживала очень долго. Их брак был разрушен из-за измен спортсмена. Однако певица призналась, что не ревновала мужа никогда, поскольку выработала уверенность не только в себе, но и в своем мужчине — она доверяла Тарасову полностью.

«Когда все это произошло, я даже не верила, что такое может быть, пока своими глазами не поняла, не увидела, что это год уже происходит, — призналась Бузова, вспомнив о его изменах, и подчеркнула: — Он изменял год еще в браке. Это сто раз уже всем известно».

Развод Тарасова и Бузовой обсуждают до сих пор, хотя прошло уже четыре года. Сейчас футболист женат на модели Анастасии Костенко и воспитывает двоих детей — дочек-погодок. Кроме того, от первого брака с Оксаной Пономаренко у него есть 11-летняя дочь.
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Звёзды , Анастасия Костенко , Оксана Пономаренко , Дмитрий Тарасов , Давид Манукян , Ольга Бузова
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