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Любимов рассказал о тайном романе с Фатеевой 

Teleprogramma.pro и ещё 1 4 часа назад
Любимов рассказал о тайном романе с Фатеевой
Фото: Кадр из программы "Судьба человека"
Разведчик и писатель Михаил Любимов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем тайном романе с популярной советской актрисой Натальей Фатеевой. Это случилось, когда он служил в Лондоне. Наталья Фатеева.

«Это вы трогаете святое. Мы с Наташей и сейчас в прекрасных отношениях. Она хорошая женщина. Роман был. Сознаюсь. Хотя, наверное, сейчас об этом знает вся страна».

Михаил Любимов Как отметил отец популярного телеведущего Александра Любимова, он пригласил однажды Наталью Фатееву в английское кафе. «Мои жена и сын уехали как раз в Москву. А мы были в Лондоне. Боялся, что нас засечет английская контрразведка. Я был влюблен в нее. Ничего плохого в этом не нахожу. Мы и сейчас друзья. Наташа как сон, туман. Пролетела и испарилась из моей жизни», — заметил писатель.
Михаил Любимов — известный советский разведчик и писатель. Он полковник внешней разведки в отставке. Кандидат исторических наук. Прекрасно владеет английским, шведским и датскими языками. Смотрите также:
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