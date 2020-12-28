Прилучный шокировал поклонников, побрившись налысо 

Актёр Павел Прилучный неожиданно решил кардинально сменить имидж перед Новым годом и побрился налысо, чем поразил своих поклонников.

Актёр выложил в Instagram видео, на котором в ускоренной перемотке показано, как ему при помощи машинки для стрижки оголяют череп. Съёмка стрижки предварена замедленным кадром, демонстрирующим, как Прилучный в последний раз в этом году взмахивает густой шевелюрой, которой он лишился уже спустя несколько минут, сообщает «Комсомольская правда».

С наступающим!, — подписал видео актёр.

Подписчики были изрядно удивлены поступком Прилучного. Один из них заметил даже, что актёр сразу постарел. Другая поклонница актёра заметила, что он «всё равно очень красивый».

@bugevuge

Как сообщал NEWS.ru, ранее 33-летний актёр Павел Прилучный впервые прокомментировал своё избиение в ночном клубе Калининграда. Артист заявил, что не будет комментировать каждое заявление представителей прессы, поскольку занят на съёмках.