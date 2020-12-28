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Прилучный шокировал поклонников, побрившись налысо 

News.ru 4 часа назад
Прилучный шокировал поклонников, побрившись налысо
Фото: @bugevuge
Актёр Павел Прилучный неожиданно решил кардинально сменить имидж перед Новым годом и побрился налысо, чем поразил своих поклонников.
Актёр выложил в Instagram видео, на котором в ускоренной перемотке показано, как ему при помощи машинки для стрижки оголяют череп. Съёмка стрижки предварена замедленным кадром, демонстрирующим, как Прилучный в последний раз в этом году взмахивает густой шевелюрой, которой он лишился уже спустя несколько минут, сообщает «Комсомольская правда».
С наступающим!, — подписал видео актёр.
Подписчики были изрядно удивлены поступком Прилучного. Один из них заметил даже, что актёр сразу постарел. Другая поклонница актёра заметила, что он «всё равно очень красивый».
@bugevuge
Как сообщал NEWS.ru, ранее 33-летний актёр Павел Прилучный впервые прокомментировал своё избиение в ночном клубе Калининграда. Артист заявил, что не будет комментировать каждое заявление представителей прессы, поскольку занят на съёмках.
Перед этим калининградский бизнесмен Владимир Семёнов рассказал свою версию конфликта с актёром. По его словам, Прилучный пришёл в заведение нетрезвым и первым спровоцировал драку.
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Звёзды , Владимир Семенов , Павел Прилучный , Комсомольская правда
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