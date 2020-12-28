Михаил Любимов вспомнил о романе с Натальей Фатеевой

Писатель и разведчик Михаил Любимов в эфире программы "Судьба человека" рассказал о тайном романе с советской актрисой Натальей Фатеевой. Отношения между ними завязались, когда Любимов служил в Лондоне:
«Это вы трогаете святое. Мы с Наташей и сейчас в прекрасных отношениях. Она хорошая женщина. Роман был. Сознаюсь. Хотя, наверное, сейчас об этом знает вся страна».
Отец популярного телеведущего Александра Любимова вспомнил, как однажды пригласил Фатееву в английское кафе:
«Мои жена и сын уехали как раз в Москву. А мы были в Лондоне. Боялся, что нас засечет английская контрразведка. Я был влюблен в нее. Ничего плохого в этом не нахожу. Мы и сейчас друзья. Наташа как сон, туман. Пролетела и испарилась из моей жизни».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал, о каком мужчине никогда не рассказывает Наталья Фатеева.