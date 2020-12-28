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«Вы трогаете святое»: Михаил Любимов вспомнил о романе с Натальей Фатеевой 

Мира Маркина 4 часа назад
Михаил Любимов вспомнил о романе с Натальей Фатеевой
Фото: Кадр из программы "Судьба человека"
Писатель и разведчик Михаил Любимов в эфире программы "Судьба человека" рассказал о тайном романе с советской актрисой Натальей Фатеевой. Отношения между ними завязались, когда Любимов служил в Лондоне:

«Это вы трогаете святое. Мы с Наташей и сейчас в прекрасных отношениях. Она хорошая женщина. Роман был. Сознаюсь. Хотя, наверное, сейчас об этом знает вся страна».

Отец популярного телеведущего Александра Любимова вспомнил, как однажды пригласил Фатееву в английское кафе:

«Мои жена и сын уехали как раз в Москву. А мы были в Лондоне. Боялся, что нас засечет английская контрразведка. Я был влюблен в нее. Ничего плохого в этом не нахожу. Мы и сейчас друзья. Наташа как сон, туман. Пролетела и испарилась из моей жизни».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал, о каком мужчине никогда не рассказывает Наталья Фатеева.
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