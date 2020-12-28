Михаил Любимов вспомнил о романе с Натальей Фатеевой

«Мои жена и сын уехали как раз в Москву. А мы были в Лондоне. Боялся, что нас засечет английская контрразведка. Я был влюблен в нее. Ничего плохого в этом не нахожу. Мы и сейчас друзья. Наташа как сон, туман. Пролетела и испарилась из моей жизни».