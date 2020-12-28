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«Ужас, Боря, держись»: заразившийся коронавирусом Грачевский попал в больницу 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Грачевский с коронавирусом попал в больницу
Фото: Teleprogramma.pro
Руководитель детского киножурнала «Ералаш», 71-летний Борис Грачевский госпитализирован с коронавирусом. О том, что он попал в больницу, Борис Юрьевич сообщил сам, разместив публикацию в Instagram.

«А вот и меня попутала злая зараза! Лежу в больничке! Под капельницами!»

— написал Грачевский.
Создатель «Ералаша» проиллюстрировал пост селфи, на котором запечатлен в кислородной маске. Но чтобы сильно не пугать своих друзей и поклонников, Борис Юрьевич в кадре лучезарно улыбается, демонстрируя, что сохраняет позитив. На новость о госпитализации мэтра моментально отреагировали его звездные друзья.

«Ужас! Боря… Держись, друг! Пожалуйста», — написала актриса Ольга Кабо. «Боречка, любимый наш! Выздоравливай, пожалуйста. Ты нам очень нужен»,

— отреагировала певица и актриса Юлия Берета.

«Здоровья вам и вашим близким!»

— пожелал иллюзионист Сергей Сафронов.
Напомним, о том, что Борис Грачевский заразился коронавирусом, стало известно несколько дней назад. больше по теме
Сначала создатель «Ералаша» лечился амбулаторно, а позже врачи приняли решение поместить мэтра под свое круглосуточное наблюдение.
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