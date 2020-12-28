Грачевский с COVID-19 попал в больницу 

Глава "Ералаша" Борис Грачевский госпитализирован с COVID-19. О том, что он попал в больницу, руководитель детского киножурнала рассказал сам в своем Instagram:
«А вот и меня попутала злая зараза! Лежу в больничке! Под капельницами!».
71-летний Грачевский проиллюстрировал пост селфи в кислородной маске. На пост создателя "Ералаша" немедленно отреагировали его звездные друзья:
«Ужас! Боря… Держись, друг! Пожалуйста»,
— написала актриса Ольга Кабо.
«Боречка, любимый наш! Выздоравливай, пожалуйста. Ты нам очень нужен»,
— прокомментировала певица и актриса Юлия Берета.
"Здоровья вам и вашим близким!",
— пожелал Сергей Сафронов.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал, почему Грачевский развелся после 35 лет брака.