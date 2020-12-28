Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите кино за 1 рубль на все праздники!
Выберите кино за 1 рубль на все праздники! Включите сейчас ⟶

Энистон «отменяют» из-за неудачной шутки в Сети 

Мира Маркина 5 часов назад
Энистон «отменяют» из-за неудачной шутки в Сети
Фото: @jenniferaniston
Дженнифер Энистон "отменяют" в Сети из-за неудачной шутки о коронавирусе.
Звезда ситкома "Друзья" встретила Рождество в своем загородном особняке в компании собак. Актриса показала фанатам, как проходят ее праздничные будни. Энистон продемонстрировала одно из украшений на елке: деревянный круг с высеченной на нем надписью: "Наша первая пандемия 2020".
Однако поклонники артистки не оценили ее шутку. Энистон напомнили, что нельзя смеяться над COVID-19, учитывая, сколько людей потеряло близких из-за коронавируса и лишилось работы.

"Энистон, ты вообще?",

"Ну уж эти богачи",

"Может и выпьем за пандемию?",

"Не ожидала от тебя такого, думала, ты умнее",

— возмутились подписчики.
Однако нашлись и те, кто поддержал актрису, напомнив, что она всегда выступала за сознательность.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, почему никто не хочет работать с Дженнифер Энистон.
Видео дня. Чем опасны стиральные порошки
Звёзды , Дженнифер Энистон
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Чем опасны стиральные порошки
09:04
Чем опасны стиральные порошки
Дом и сад
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
08:30
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
Своими руками
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
00:25
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
Красота
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
02:41
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
Звёзды
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
04:56
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
Звёзды
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
02:54
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
Звёзды
Насколько вредны майонезные салаты
00:39
Насколько вредны майонезные салаты
Еда
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
02:24
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
Звёзды
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
06:14
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
Еда
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
08:54
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение