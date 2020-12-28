Энистон «отменяют» из-за неудачной шутки в Сети 

Дженнифер Энистон "отменяют" в Сети из-за неудачной шутки о коронавирусе.
Звезда ситкома "Друзья" встретила Рождество в своем загородном особняке в компании собак. Актриса показала фанатам, как проходят ее праздничные будни. Энистон продемонстрировала одно из украшений на елке: деревянный круг с высеченной на нем надписью: "Наша первая пандемия 2020".
Однако поклонники артистки не оценили ее шутку. Энистон напомнили, что нельзя смеяться над COVID-19, учитывая, сколько людей потеряло близких из-за коронавируса и лишилось работы.
"Энистон, ты вообще?",
"Ну уж эти богачи",
"Может и выпьем за пандемию?",
"Не ожидала от тебя такого, думала, ты умнее",
— возмутились подписчики.
Однако нашлись и те, кто поддержал актрису, напомнив, что она всегда выступала за сознательность.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, почему никто не хочет работать с Дженнифер Энистон.