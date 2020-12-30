Внучка Алисы Фрейндлих раскрыла правду о ее состоянии

Семья Алисы Фрейндлих впервые официально подтвердила факт госпитализации актрисы. Внучка Алисы Бруновны Анна Тарасова рассказала на своей страничке в Instagram, что этот Новый год она, мама и бабушка встретят не так, как обычно.

Три женщины — Алиса Фрейндлих, ее дочка Варвара и внучка Анна — находятся на лечении в одном госпитале. У всех троих диагностирован коронавирус.

«Это первый Новый год, когда моя семья встретит его в совсем других реалиях. Но даже в столь сложное время, судьба распорядилась так, чтобы мы были вместе. Я, мама, бабушка Алиса»,

— написала Анна Тарасова.

В больницу попала и еще одна пожилая родственница молодой женщины. Она находится на лечении в другом госпитале, вдали от родных. Полуторагодовалая дочка Анны Тарасовой Сонечка будет встречать Новый год вдвоем со своим папой. Молодая женщина признается, что ей невероятно больно думать о том, что такое случилось в ее семье в канун праздника.

«Сердце болит, разрывается. Но я знаю, что все будет хорошо. Соне нужна здоровая мама, бабушка и прабабушки. Мы скоро будем вместе»,

— уверена Анна Тарасова. Напомним, что о госпитализации 86-летней звезды театра и кино Алисы Фрейндлих стало известно 28 декабря.