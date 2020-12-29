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«Кто ваш подсос?»: Басков ответил на провокационный вопрос Михеевой 

Teleprogramma.pro и ещё 1 5 часов назад
Басков ответил на провокационный вопрос Михеевой
Фото: teleprogramma.pro
Алла Михеева провела «Острый репортаж» на шоу «SnowПати 2020-2021» для программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Девушка отметила, что концерт ей понравился тем, что в нем было много молодых участников, включая Даню Милохина, Niletto, Zivert, Мари Краймбрери и многих других. В этом составе ее удивил лишь один артист — 44-летний Николай Басков. Но и он, по словам блондинки, вполне органично влился в ряд музыкантов, которые только недавно стали звездами.
Со свойственной ей непосредственностью она задала «золотому голосу России» несколько провокационных вопросов, среди которых особенно выделялся один. «Кто ваш подсос?» — внезапно спросила Алла «натурального блондина». Растерявшийся Николай, выдержав небольшую паузу, ответил: «Как кто? Песня».
Однако этот ответ не устроил Михееву, которая продолжила выпытывать подробности у артиста. «За счет кого вы здесь вообще оказались?» — обратилась она к собеседнику. «За счет Дани Милохина», — честно сказал он.
Далее на вопрос о том, чем Басков особенно гордится, подводя итоги уходящего года, певец ответил: «Тем, что ничем не заболел». «Вам что, Даня Милохин ничего не принес?» — продолжила эпатировать Алла. На это Николай с серьезным видом заявил: «Ничего! Чистый, кристальный мальчик!»
Последней провокацией со стороны соведущей «Вечернего Урганта» стал ее вопрос на тему, кого музыкант спасет первым с тонущей лодки: Милохина или Киркорова. Приятель короля российской эстрады, практически не думая, заявил, что Даню. Дескать, Филипп уже пожил, а 19-летний блогер только начинает свой путь.
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Женский форум
Звёзды , Алла Михеева , Николай Басков
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