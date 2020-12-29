Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶

«Я не мог дышать»: Эммануил Виторган вспомнил, как бросил первую жену и дочь ради Аллы Балтер 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Виторган вспомнил, как бросил первую жену и дочь ради Балтер
Фото: teleprogramma.pro
Актер Эммануил Виторган в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему ушел от первой жены Тамары Румянцевой к актрисе Алле Балтер. Эммануил Виторган и Алла Балтер. Фото: кадр из программы "Судьба человека"
«Мы встретились в театре. Это все происходило в Ленинграде тогда. В театре Ленинского комсомола. Мы играли любовную пару в одном из спектаклей. Она была необычайно красивой. Я был женат. У нас с женой Тамарой был ребенок и дочь. Мы были с Тамарой на тот момент вместе шесть или семь лет. Алла была замужем за вратарем футбольной команды. У меня не было причины сказать жене, что я не могу больше жить с ней. Это было мучительно и неимоверно грустно».
Как сказал актер, их роман с Балтер был стремительным.

«Когда я начал общаться с Аллочкой, я просто не мог дышать. Меня колотило всего. Такого чувства я никогда не испытывал к женщине. Я пытался заглушить чувство. Я не оправдываю самого себя. Но я оставил семью. Тамара не заслуживала моего ухода, но это произошло. Меня осуждали. Ушел из семьи, от ребенка. Аллу называли разлучницей. Я понимал несправедливость по отношению к Тамаре. Но я должен был уйти»,

— заявил актер.
Эммануил Виторган снялся за свою карьеру в более, чем ста картинах. Он народный артист Российской Федерации. От разных браков у него четверо детей. Смотрите также:
Видео дня. Как выбрать колбасу для праздничного стола
Teleprogramma.pro: последние новости
«Кто ваш подсос?»: Басков ответил на провокационный вопрос Михеевой «Кто ваш подсос?»: Басков ответил на провокационный вопрос Михеевой «Не представлял, что рядом с папой кто-то будет»: Виторган объяснил, почему его сын не общался с Млодик «Не представлял, что рядом с папой кто-то будет»: Виторган объяснил, почему его сын не общался с Млодик «Я к этому шла»: Бузова отреагировала на написанную о ней диссертацию «Я к этому шла»: Бузова отреагировала на написанную о ней диссертацию
Женский форум
Звёзды , Алла Балтер , Тамара Румянцева , Эммануил Виторган
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
05:03
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
Звёзды
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
05:57
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
Еда
Чем опасны стиральные порошки
09:04
Чем опасны стиральные порошки
Дом и сад
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
08:30
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
Своими руками
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
00:25
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
Красота
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
02:41
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
Звёзды
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
04:56
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
Звёзды
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
02:54
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
Звёзды
Насколько вредны майонезные салаты
00:39
Насколько вредны майонезные салаты
Еда
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
02:24
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение