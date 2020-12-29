Виторган вспомнил, как бросил первую жену и дочь ради Балтер

«Мы встретились в театре. Это все происходило в Ленинграде тогда. В театре Ленинского комсомола. Мы играли любовную пару в одном из спектаклей. Она была необычайно красивой. Я был женат. У нас с женой Тамарой был ребенок и дочь. Мы были с Тамарой на тот момент вместе шесть или семь лет. Алла была замужем за вратарем футбольной команды. У меня не было причины сказать жене, что я не могу больше жить с ней. Это было мучительно и неимоверно грустно».

Как сказал актер, их роман с Балтер был стремительным.

«Когда я начал общаться с Аллочкой, я просто не мог дышать. Меня колотило всего. Такого чувства я никогда не испытывал к женщине. Я пытался заглушить чувство. Я не оправдываю самого себя. Но я оставил семью. Тамара не заслуживала моего ухода, но это произошло. Меня осуждали. Ушел из семьи, от ребенка. Аллу называли разлучницей. Я понимал несправедливость по отношению к Тамаре. Но я должен был уйти»,

— заявил актер.

Эммануил Виторган снялся за свою карьеру в более, чем ста картинах. Он народный артист Российской Федерации. От разных браков у него четверо детей. Смотрите также: