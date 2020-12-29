Как живет Марина Зудина после смерти Табакова 

На протяжении десяти лет Зудина и Табаков были вместе. Все это время он состоял в браке со своей женой. В 1994 году он развелся, а спустя год женился на Зудиной.

В браке у них родились сын Павел и дочь Мария. Они прожили вместе 23 года, до самой гибели художественного руководителя в 2018 году. Смотрите видео и узнайте, как сейчас живет вдова Олега Табакова.