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Как живет Марина Зудина после смерти Табакова 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Марина Зудина начала встречаться с Олегом Табаковым в 1985 году, когда училась под его руководством в труппе Московского театра-студии. Тогда Табаков был женат на актрисе Людмиле Крыловой и имел двоих детей.
На протяжении десяти лет Зудина и Табаков были вместе. Все это время он состоял в браке со своей женой. В 1994 году он развелся, а спустя год женился на Зудиной.
В браке у них родились сын Павел и дочь Мария. Они прожили вместе 23 года, до самой гибели художественного руководителя в 2018 году. Смотрите видео и узнайте, как сейчас живет вдова Олега Табакова.
Ранее "Рамблер" сообщал, что раскрыты баснословные заработки Зудиной при Табакове.
Звёзды , Видео , Людмила Крылова , Марина Зудина , Олег Табаков
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