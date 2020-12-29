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«Продайте лишнюю яхту или дачу»: Юлиан дал совет «обнищавшим» звездам 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
«Продайте лишнюю яхту или дачу»
Фото: Teleprogramma.pro
Музыкант Юлиан заявил, что ему стыдно за звезд отечественной эстрады, которые в пандемию стали жаловаться на свои низкие заработки и просить помощи у государства. По его словам, у звезд на самом деле много недвижимости. В том числе и за рубежом. Просто они мастерски это скрывают, потому что не хотят все в один миг потерять.
Как отметил певец, когда звезды начинают говорить о низких заработках, то это вызывает только усмешки со стороны простых людей.

«Продайте лишнюю яхту или дачу, откройте бизнес! Не позорьтесь с рассказами о том, что у вас нет денег. Зачем смешить народ? Всем же понятно, что последний кусок хлеба никто из моих коллег не доедает».

Ранее стало известно, что Юлиан открыл кафе в Суздале. Заведение он назвал «Русский вальс» в честь своего хита. Также певец отмечал, что пока одинок. После развода с певицей Анастасией он так и не смог обрести личное счастье, сообщает
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