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Виторган объяснил, почему его сын не общался с Млодик 

Даня Виттиг 5 часов назад
Виторган объяснил, почему его сын не общался с Млодик
Фото: @emmanuil_vitorgan
Актер Эммануил Виторган в студии программы «Судьба человека» рассказал, почему его сын Максим от брака с актрисой Аллой Балтер, не принял его третью жену Ирину Млодик.

«Был такой период после смерти второй жены Аллы Балтер… Я в доме вырывал телефон, чтобы Максим не мог до меня дозвониться. Это понятно почему. У нас с Аллой была такая теплая и жизнелюбивая связь. Мне не было смысла оставаться без нее на этой земле. А потом я встретился с молодой женщиной. У Ирочки была своя любовь в это время. Но вот это соучастие в моей жизни… Она присылала машину за мной, потому что сам я не езжу за рулем. Мы много общались».

Как отметил актер, сын и многие друзья были категорически против этого союза.

«Он хотел, чтобы я хранил верность маме. Многие друзья были против. Перестали даже со мной общаться. Максим обожал маму. Не представлял, что рядом с его папой будет кто-то находиться. Но прошло время и сегодня они общаются с Ириной даже больше, чем я с Максимом. Он повзрослел», — заметил актер.

Ранее "Рамблер" сообщал, почему отец Децла обвинил внука в жажде наживы.
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Звёзды , Ирина Млодик , Алла Балтер , Эммануил Виторган
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