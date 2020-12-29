Виторган объяснил, почему его сын не общался с Млодик 

«Был такой период после смерти второй жены Аллы Балтер… Я в доме вырывал телефон, чтобы Максим не мог до меня дозвониться. Это понятно почему. У нас с Аллой была такая теплая и жизнелюбивая связь. Мне не было смысла оставаться без нее на этой земле. А потом я встретился с молодой женщиной. У Ирочки была своя любовь в это время. Но вот это соучастие в моей жизни… Она присылала машину за мной, потому что сам я не езжу за рулем. Мы много общались».