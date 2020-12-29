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«Продайте лишнюю яхту или дачу»: Юлиан дал совет «обнищавшим» звездам 

Даня Виттиг 4 часа назад
«Продайте лишнюю яхту или дачу»: Юлиан про «нищих» звезд
Фото: @radio_julian
Музыкант Юлиан заявил, что ему стыдно за отечественных звезд, которые начали жаловаться на свои низкие заработки и просить помощи у государства.
По его словам, звездам принадлежит много недвижимости. В том числе и за рубежом. Просто они мастерски ее скрывают, потому что боятся все потерять.
Как отметил певец, когда звезды начинают говорить о низких заработках, то это вызывает только насмешки.

«Продайте лишнюю яхту или дачу, откройте бизнес! Не позорьтесь с рассказами о том, что у вас нет денег. Зачем смешить народ? Всем же понятно, что последний кусок хлеба никто из моих коллег не доедает».

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