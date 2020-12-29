«Продайте лишнюю яхту или дачу»: Юлиан про «нищих» звезд

Музыкант Юлиан заявил, что ему стыдно за отечественных звезд, которые начали жаловаться на свои низкие заработки и просить помощи у государства.
По его словам, звездам принадлежит много недвижимости. В том числе и за рубежом. Просто они мастерски ее скрывают, потому что боятся все потерять.
Как отметил певец, когда звезды начинают говорить о низких заработках, то это вызывает только насмешки.
«Продайте лишнюю яхту или дачу, откройте бизнес! Не позорьтесь с рассказами о том, что у вас нет денег. Зачем смешить народ? Всем же понятно, что последний кусок хлеба никто из моих коллег не доедает».
Ранее "Рамблер" сообщал о финансовых трудностях Лазарева.